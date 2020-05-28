Сокращение числа действующих тюрем в Украине начнется на текущей неделе.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию Mind.По его словам, почти ни одна тюрьма в стране не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия.- Первый этап запустим на этой неделе и объявим перечень из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания: увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания, - сказал министр.Малюська уточнил, что сокращение числа тюрем связано с намерением уменьшить расходы госбюджета на пенитенциарную систему.- Мы не можем позволить содержание тюрьмы, загруженной на 30-40%. Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может, они не наполнялись искусственно - через определенные лобби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия, - сказал глава Минюста.По его словам, Минюст намерен переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности, что будет способствовать дальнейшему их сокращению.- Это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников - 8000 грн в мес. И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам, - резюмировал министр.