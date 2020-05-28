Самыми крупными должниками по выплате заработной платы в Харьковской области являются государственные предприятия.

Долги по зарплате в области составляют 444 миллиона гривен, в то время как в начале года этот показатель был на уровне 366 миллионов. Таким образом, рост за почти полгода составил 21%. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества.– В основном должниками являются государственные предприятия, в частности Харьковский авиазавод – 217 миллионов гривен, Змиевской ремонтный энергомеханический завод – шесть миллионов гривен, неактивные предприятия банкроты – Харьковский завод транспортного оборудования, Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко и Харьковское конструкторское бюро двигателестроения, – рассказал директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Антон Козлоков.По его словам, есть также предприятия, которые пытаются постепенно рассчитываться с долгами по зарплате. В частности, Чугуевский авиационный ремонтный завод по состоянию на 1 мая имел задолженность в размере 2,2 миллиона гривен, а сегодня все долги погашены.