В бюджет Харьковской области из государственного бюджета поступила субвенция в сумме 233 млн 951 тыс. грн на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

Об этом сообщил директор Департамента финансов ХОГА Сергей Овсянников на сессии облсовета 28 мая.По данным облсовета, 85,2 млн. грн принимается в областной бюджет на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников. Средства субвенции в сумме 1, 8 млн. грн направляются учебным заведениям, которые финансируются из областного бюджета, более 76,2 млн. грн - местным бюджетам области. Остаются нераспределенными в областном бюджете 6,9 млн. грн.На сессии также распределены средства субвенции из госбюджета для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины и предусматриваются соответствующие расходы в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2020 год в сумме более 64,3 млн.грн.