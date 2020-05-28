Говорят, что родителям-предпринимателям уже выдают пособия на детей. Хотелось бы уточнить, кто может рассчитывать на эти выплаты и в каком размере? Инга Д.

Денежное пособие для детей родители-предприниматели могут получать начиная с 6 мая, сообщили в Минсоцполитики. Такая помощь выдается на детей до десяти лет физлицам-предпринимателям, которые работают на упрощенной системе налогообложения и относятся к 1-й и 2-й группам плательщиков единого налога.Необходимым условием является уплата ЕСВ за 2019 год или за все месяцы 2019 года после регистрации ФЛП. На детей в возрасте до шести лет дают 1799 гривен, а выплаты на детей от шести до десяти лет составляют 2218 гривен. Важно, что пособие назначается на каждого ребенка.Помощь на детей назначается с месяца обращения в период карантина и на один месяц после его завершения.Перечень необходимых документов:– заявление, в котором указаны персональные данные заявителя, данные о детях и данные для перечисления средств;– сканированная копия справки из ПФУ об уплате ЕСВ (форма ОК-7);– сканированная копия свидетельства о рождении ребенка (детей);– сканированная копия документа, удостоверяющая проживание на территории Украины (для иностранцев);– сканированная копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае создания) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной громады или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).Обратиться за помощью можно не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться и авторизоваться на сайте Минсоцполитики. В ведомстве предупредили, что для получения материальной помощи нужно иметь электронную подпись.Обратиться за материальной помощью можно и офлайн. Для этого необходимо собрать документы: заявление о предоставлении материальной помощи, заявление о перечислении средств для компенсации с указанием банковского счета. К заявлению нужно приложить указанные выше документы. Со всеми документами нужно обращаться в орган социальной защиты по месту жительства или к уполномоченным лицам органа территориальной громады.Заявление рассматривают в течение трех рабочих дней, а решение отправляют по электронной почте.