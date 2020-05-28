Печенье, конфеты, торты, булочки, шоколад – всё это вызывает слюноотделение, желание тут же отведать хотя бы кусочек? Поздравляем, у вас зависимость от сладкого.
Сахар в составе вышеперечисленных продуктов ответственен за выработку «гормонов счастья» - серотонина и дофамина, отсюда формируется зависимость. Ведь гормоны улучшают настроение, избавляют от стресса, депрессии, делают лучше самочувствие в целом.
Сладкое действительно позволяет избавиться от психологических потрясений, но сахар нельзя назвать продуктом, который стоит есть каждый день. Да, в нём есть положительные свойства, однако отрицательные перекрывают их – набор веса, кариес, ослабшие кости, диабет. Тем более без сладкого, честно сказать, вполне можно прожить. Главное, избавиться от зависимости. Как это сделать, рассказываем в нашем материале.
Баланс белков, жиров и углеводов
Для избавления от зависимости следует соблюдать сбалансированное питание. Рацион должен содержать белки, жиры и углеводы в нужных конкретному организму пропорциях. Считается, что важны углеводы для замены сахара. Сладкое вполне можно заменить качественными крупами, хлебом, овощами, являющимися углеводными продуктами. Кроме углеводов важны белки и жиры. Их количество должно быть соразмерным числу сложных углеводов.
Сахарозаменители не помогут
Вместо привычного сахара вы начинаете класть в сахар и выпечку сахарозаменители. Так можно совершить роковую ошибку. Заменители делятся на натуральные и синтетические, среди последних выделяют вредные для здоровья аспартам, цикламат, тауматин, сукралоза. Чем они опасны? Например, аспартам распадается на метанол, фенилалалин, который превращается в сильный канцероген – формальдегид. Стоит продолжать цепочку размышлений о негативных свойствах подобного сахзама?
Если и применять такую добавку, то лучше природную, натуральную. Среди них – фруктоза, сорбит, ксилит, эритрит, стевизид или стевия. Данные сахзамы производит при переработке природных компонентов, их используют уже давно в Японии, Парагвае, Бразилии.
Не есть сладкое во время стресса
Душевные раны, стрессовое состояние, нервное напряжение – всё это заставляет нас тянуться к сладкому, чтобы улучшить настрой. Однако нужно научиться держать себя в руках и развивать силу воли. Заедать стресс ведром мороженого или жевательными конфетами угрожает снижением и полным уничтожением защитного барьера организма против зависимостей. Аналогичным образом работает употребление алкоголя при нервах, курение в неограниченных объёмах, к чему тоже появится зависимость. Контроль утратить крайне легко поэтому стоит сдерживаться порывах есть сладкое.
Найдите приятные замены сладкому
Существуют различные методы, позволяющие улучшить выработку гормонов счастья, при этом не придётся поедать сладкое в больших количествах. К ним относят:
- Крепкий качественный сон;
- Физическая активность;
- Хобби, любимое дело.
В любом случае следует отказаться от сладкого, чтобы улучшить состояние здоровья. От самочувствия многое зависит: качественная жизнь в таком случае гарантирована.