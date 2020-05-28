Печенье, конфеты, торты, булочки, шоколад – всё это вызывает слюноотделение, желание тут же отведать хотя бы кусочек? Поздравляем, у вас зависимость от сладкого.

Баланс белков, жиров и углеводов

Сахарозаменители не помогут

Не есть сладкое во время стресса

Найдите приятные замены сладкому

Сахар в составе вышеперечисленных продуктов ответственен за выработку «гормонов счастья» - серотонина и дофамина, отсюда формируется зависимость. Ведь гормоны улучшают настроение, избавляют от стресса, депрессии, делают лучше самочувствие в целом.Сладкое действительно позволяет избавиться от психологических потрясений, но сахар нельзя назвать продуктом, который стоит есть каждый день. Да, в нём есть положительные свойства, однако отрицательные перекрывают их – набор веса, кариес, ослабшие кости, диабет. Тем более без сладкого, честно сказать, вполне можно прожить. Главное, избавиться от зависимости. Как это сделать, рассказываем в нашем материале.Для избавления от зависимости следует соблюдать сбалансированное питание. Рацион должен содержать белки, жиры и углеводы в нужных конкретному организму пропорциях. Считается, что важны углеводы для замены сахара. Сладкое вполне можно заменить качественными крупами, хлебом, овощами, являющимися углеводными продуктами. Кроме углеводов важны белки и жиры. Их количество должно быть соразмерным числу сложных углеводов.Вместо привычного сахара вы начинаете класть в сахар и выпечку сахарозаменители. Так можно совершить роковую ошибку. Заменители делятся на натуральные и синтетические, среди последних выделяют вредные для здоровья аспартам, цикламат, тауматин, сукралоза. Чем они опасны? Например, аспартам распадается на метанол, фенилалалин, который превращается в сильный канцероген – формальдегид. Стоит продолжать цепочку размышлений о негативных свойствах подобного сахзама?Если и применять такую добавку, то лучше природную, натуральную. Среди них – фруктоза, сорбит, ксилит, эритрит, стевизид или стевия. Данные сахзамы производит при переработке природных компонентов, их используют уже давно в Японии, Парагвае, Бразилии.Душевные раны, стрессовое состояние, нервное напряжение – всё это заставляет нас тянуться к сладкому, чтобы улучшить настрой. Однако нужно научиться держать себя в руках и развивать силу воли. Заедать стресс ведром мороженого или жевательными конфетами угрожает снижением и полным уничтожением защитного барьера организма против зависимостей. Аналогичным образом работает употребление алкоголя при нервах, курение в неограниченных объёмах, к чему тоже появится зависимость. Контроль утратить крайне легко поэтому стоит сдерживаться порывах есть сладкое.Существуют различные методы, позволяющие улучшить выработку гормонов счастья, при этом не придётся поедать сладкое в больших количествах. К ним относят:- Крепкий качественный сон;- Физическая активность;- Хобби, любимое дело.В любом случае следует отказаться от сладкого, чтобы улучшить состояние здоровья. От самочувствия многое зависит: качественная жизнь в таком случае гарантирована.