Слышал, что государство взяло на себя обязательство выплачивать по тысяче гривен людям, не имеющим опыта работы. Хотелось бы знать, каким образом можно получить обещанную помощь? Иван

На финансовую помощь от государства действительно могут рассчитывать молодые люди, которые раньше не работали, если зарегистрируются в качестве безработных, подтвердили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.Люди, которые завершили или прекратили обучение, уволились со срочной военной службы и еще нигде не работали, могут зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработных. Они будут получать тысячу гривен ежемесячно во время карантина и в течение 30 дней после его окончания. В целом финансовую помощь будут выплачивать в течение 180 дней.Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного дистанционно, необходимо отправить на электронную почту центра занятости два заявления – о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице. Зарегистрироваться можно также с помощью квалифицированной цифровой подписи, Bank ID или Mobile ID на портале «Дія».После получения документов специалист центра занятости или его филиала свяжется с отправителем для подтверждения или уточнения представленной информации, поэтому не забудьте указать свой телефон.