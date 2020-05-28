Во время эпидемии коронавируса специалисты рекомендуют всем носить медицинские маски для профилактики заражения и распространения инфекции. Однако есть одна категория людей, которым это средство защиты противопоказано и даже опасно для их здоровья.

Речь идет о людях с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Для них маски могут быть опасны, поскольку они вызывают трудности с дыханием. Особенно вредны в этом случае многоразовые экземпляры. Об этом заявил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.- Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно, - перечислил он тех, кому лучше воздержаться от ношения масок.Во время эпидемии таким людям стоит соблюдать строгий режим самоизоляции.По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в нашем мире.