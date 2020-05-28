Праздник последнего звонка должен был пройти в школах города Харькова 29 мая, но из-за карантина массовые празднования отменены.

Как сообщили в Департаменте образования харьковского городского совета, на сайте школ будут размешены именные поздравления учащихся, а также педагогов и родителей.«Праздник, конечно же, не отменяется. Во многих школах ребята общаются, придумывают какие-то интерактивные вещи и будут поздравлять друг друга с окончанием учебного года в режиме онлайн», – рассказали в ведомстве.