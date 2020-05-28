О происшествии сообщает харьковский телеграм-канал «ВЕХА».


В результате столкновения автомобиле Daewoo Matiz и Nissan на спуске Жилярди образовалась автомобильная пробка.  

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