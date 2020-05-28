Происшествия ДТП на спуске Жилярди спровоцировало пробку (фото) Вечерний Харьков 15:46 201 О происшествии сообщает харьковский телеграм-канал «ВЕХА». В результате столкновения автомобиле Daewoo Matiz и Nissan на спуске Жилярди образовалась автомобильная пробка. Читайте также В Харькове на окружной дороге образовалась пробка Харьковские фермеры использовали труд «рабов» (фото) В Харькове ночью сгорел микроавтобус (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове на окружной дороге образовалась пробка Происшествия 15:08 Лента новостей В Харькове полицейские задержали закладчика наркотиков 16:04 В Украине будут закрывать тюрьмы 15:56 ДТП на спуске Жилярди спровоцировало пробку (фото) 15:46 Почему заболевшие Covid-19 лечатся в Харькове за свой счет 15:38 В Харькове отменили «последний звонок» 15:29 Жители нескольких улиц Харькова осталась без воды 15:16 В Харькове на окружной дороге образовалась пробка 15:08