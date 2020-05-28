Злоумышленником оказался 43-летний житель Новобаварского района.

27 мая в полицию поступила информация от граждан о том, что в палисаднике у подъезда одного из домов Новобоварського района они увидели подозрительного мужчину, который что-то прятал. По адресу немедленно выехали сотрудники полиции.На месте происшествия полицейские Управления по противодействию наркопреступности совместно с оперативниками Новобаварского отдела полиции разоблачили 43-летнего мужчину. У него было изъято 30 свертков наркотических средств общим весом около 15 граммов и мобильный телефон. По словам злоумышленника, в свертках находился метадон и героин.По данному факту слователями было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.