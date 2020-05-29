Скажите, пожалуйста, на какие социальные выплаты от государства я могу рассчитывать, если мне не хватает стажа для назначения пенсии? Виктория

В период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года пенсионерам, которым не хватает стажа, предоставляется социальная помощь, разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи.Процедура назначения денежного пособия регламентирована Постановлением Кабмина №1098 от 27.12.2017 «О Порядке назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату». При этом получить пособие могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа. Деньги будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.Для назначения временной финансовой помощи лицам без необходимого пенсионного стажа необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту прописки или по адресу фактического проживания. К заявлению на оформление пособия нужно приложить следующие документы:- документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства, а также идентификационный номер;- справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера в течение пяти рабочих дней);- декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия.Если временная денежная помощь оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, к вышеперечисленному списку документов должна прилагаться справка о неполучении такой помощи в управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.Однако не все пенсионеры, которым не хватает трудового стажа для оформления пенсии, имеют право на получение временной финансовой помощи от государства. Так, соцпособие пенсионерам не назначается в случае, если:- человек получает пенсию (в т.ч. социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;- кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью осуществил покупку (оплату услуг) на сумму свыше 50 тысяч гривен;- среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;- в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах (сдача в аренду квартиры или дома, заработок нетрудоустроенных членов семьи и т.п.);- в собственности человека или членов его семьи есть вторая квартира или дом при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью, или более одного автомобиля (другого транспортного средства, механизма).