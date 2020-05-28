25 мая народный депутат Украины Юлия Светличная с рабочим визитом посетила Краснокутский район Харьковской области.

Как сообщила Юлия Светличная на своей официальной странице в Facebook, во время своей рабочей поездки в Харьковскую область народный депутат встретилась с жителями Краснокутского района, с которыми обговорила ряд актуальных вопросов и возникшие проблемы с завершением строительства объектов.«В Краснокутске только в хорошем настроении! И я, и люди. По другому никак.Потому что есть взаимное уважение и открыто обсуждаем любые вопросы.Именно это нам всегда обеспечивало результат.От возвращения здания известного во всем мире Пархомовского музея, восстановление центральной больницы, построенных новеньких амбулаторий, уличного освещения района и много чего еще, до строительства современного спорткомплекса в Краснокутске и реконструкции школы в Пархомовке, которые вместе с громадой требуем завершить как можно быстрее.Конечно же, посетили врачей. Поддержали и словом, и делом. Благодарна им!», – написала надреп.