Руководители среднего звена центра обеспечения ВСУ организовали систематическое хищение горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд армии. Злоумышленников задержали, им грозит 12 лет лишения свободы.

В Харьковской области разоблачили хищения горючего в центре обеспечения Вооруженных Сил Украины, сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.По его информации, один из фигурантов лично вывозил дизельное топливо и бензин с территории воинской части небольшими партиями. Затем горючее аккумулировали на складах посредников и сбывали оптовыми партиями за наличные местным предпринимателям.В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали три эпизода хищения горюче-смазочных материалов общим объемом более пяти тонн.В начале недели сотрудники СБУ задержали автомобиль посредников во время перевозки очередной партии ворованной солярки объемом в три тонны.Во время шести обысков, проведенных в служебных помещениях центра обеспечения ВСУ и на местах жительства фигурантов дела, правоохранители обнаружили доказательства коррупционной деятельности, а также деньги, полученные от сделки.Решается вопрос относительно сообщения фигурантам дела о подозрении по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, совершенные в условиях особого периода). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.Операция по блокированию противоправной деятельности проводилась совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтава под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.Следственно-оперативные действия продолжаются.