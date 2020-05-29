Без медведей на велосипеде и тигров в горящем кольце – убрать из государственных цирков представления с участием животных планировалось в этом году. Чем закончилось противостояние дрессировщиков и зоозащитников? Увидит ли детвора после карантина танцующих собачек и забавных гамадрилов?
В конце прошлого года в Министерстве культуры сообщили, что готовы в течение 2020 года запретить использование животных в государственных цирках, напомнила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.
Действительно, пообщавшись с зоозащитниками, тогдашний министр культуры Владимир Бородянский сказал, что позорное для Украины явление использования животных в цирке останется в прошлом, и все государственные учреждения в течение года прекратят использовать животных. По его словам, Кабмин начал разрабатывать стратегию по реабилитации животных, которые участвовали в цирковых представлениях, и все они будут переданы в реабилитационные центры.
Дрессировщики возмутились
Дрессировщиков, в том числе и работающих в Харьковском цирке, возмутили подобные нападки. Они убеждены, что в министерстве не понимают специфику их работы, и уверяют, что на самом деле цирк нужно спасать от зоозащитников.
— Эти люди, не имея ни одного факта, доказывающего жестокое обращение с животными в цирке, на протяжении многих лет обливают нас грязью, – считает артист Государственной цирковой компании Украины Андрей Спектор. – А без животных цирк умрет, практически исчезнут зрители, те люди, ради которых и работают артисты.
Чем же закончилось противостояние зоозащитников и дрессировщиков?
На законодательном уровне представления с животными в государственных цирках Украины пока не запрещены.
Зоозащитники подготовили законопроект
На контролируемой Украиной территории работают семь государственных цирков – в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове, и все они, по мнению зоозащитников, являются эпицентром цирковой эксплуатации.
– Есть проект закона, инициированный Минкультом, в который вносили предложения и зоозащитники. Существует также законопроект, разработанный зоозащитниками. Он сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Документ должен узаконить запрет на выступления и содержание животных в цирке, – говорит Марина Суркова. – В цирке должны показывать свое искусством исключительно люди – акробаты, жонглеры, фокусники, гимнасты.
Кроме того, по словам Марины Сурковой, уже разрабатывается программа по распределению животных после запрета на их использование.
– Ни один цирк не захочет содержать животных, если они не будут приносить деньги. Их нужно будет передать в какие-то приюты, реабилитационные центры и так далее. Некоторых зверей согласилась взять организация «Четыре лапы», некоторых – харьковский экопарк, – рассказала зоозащитница.
По мнению Марины Сурковой, животные не будут тосковать по дрессировщикам, хоть и успели к ним привязаться.
– Спросите у заключенного, которого выпустили на свободу, скучает ли он по своей тесной камере. Вот такой же ответ дали бы и животные, если бы умели говорить, – считает активистка.
Противостояние продолжается
Дрессировщики уверяют, что отношение к животным в цирке – как к членам семьи. Порой собственных детей балуют не так, как своих любимцев.
– Была такая Тамара Шакирова – дрессировщица гамадрилов, – рассказывает шпрехшталмейстер Харьковского государственного цирка, заслуженный артист Украины Леонид Спектор. – Пойдет на базар, накупит для них свежих овощей, фруктов, арбузов. А ее мальчишки-близнецы – пятилетние Саша и Аркаша – только ходят вокруг и облизываются. Мы им говорим: «Саша, Аркаша, хотите арбузика? Мама же принесла…». А они: «Нет, это не для нас, это для обезьян». Заболело животное – артист в три часа ночи садится в машину и едет в цирк. Сразу вызывают ветеринара, проводят обследование, делают уколы... Заявления о том, что в цирке издеваются над животными, – это самый настоящий поклеп.
– Дрессура – всего лишь название профессии в трудовой книжке. На самом деле мы просто живем ими, а они живут нами, – говорит артистка Государственной цирковой кампании Украины Татьяна Дробот. – У людей, которые обвиняют нас в издевательствах над животными, нет истинной любви к ним, она у них какая-то виртуальная. Они кричат: «Мы защитим, мы спасем!». Не надо спасать того, кто в этом не нуждается. На улице много бездомных, больных, несчастных животных, однако зоозащитникам нет до этого дела. А тут сытые, ухоженные, залюбленные – давайте их спасать. Предлагают забрать из цирка хищников… Да эти тигрята выросли у меня на кровати. Есть фото, где моя трехмесячная дочка снята с пумой – нос к носу. Животные растут с детьми, дети растут с животными. И что теперь? Забрать наших, по сути, детей непонятно в какие условия?
Зоозащитники не верят
Однако зоозащитники словам сотрудников цирка не доверяют.
– Дрессировщики – это артисты. Игра на эмоциях – их профессия. Им не составляет труда искусно преподнести свое отношение к животным, выдавив у зрителя слезу умиления, – утверждает Марина Суркова.
На самом деле, уверяет она, далеко не все дрессировщики такие замечательные.
– Могу привести пример. Недавно мы привезли медведицу Машу из частного зверинца под Харьковом в приют для диких животных под Киевом. Она заболела, собственник ухаживать за ней не захотел, и мы отправили ее в приют. И хозяйка приюта рассказала мне историю о том, как ей предложили забрать тигрицу из одного цирка – она, мол, приболела и не хочет есть мясо с костями. Когда тигрицу привезли, оказалось, что у нее во рту огромные гниющие раны – она просто не могла ничего есть, кроме мягкой и жидкой пищи. А «безумно любящий» ее дрессировщик даже не удостоился заглянуть ей в рот, чтобы увидеть страшные язвы, – рассказывает Марина Суркова. – Его попросили побыть некоторое время со своей воспитанницей, чтобы ей проще было адаптироваться в непривычном месте. После того как ее осмотрели и покормили, к вольеру подошел этот дрессировщик, и она начала вести себя агрессивно – метаться, рычать, всем своим видом показывая, как ненавидит этого человека. Для меня это показательный факт.
Бродячие цирки может запретить местная власть
По словам зоозащитницы, сейчас существуют только локальные запреты на выступления животных в цирках – в некоторых городах такое решение приняли органы местного самоуправления.
– Однако это касается передвижных цирков с животными, то есть их просто не пускают с представлениями на территорию определенного населенного пункта, – уточняет Марина Суркова. – Местная власть просто не дает разрешение на его размещение на коммунальной земле.