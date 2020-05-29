Без медведей на велосипеде и тигров в горящем кольце – убрать из государственных цирков представления с участием животных планировалось в этом году. Чем закончилось противостояние дрессировщиков и зоозащитников? Увидит ли детвора после карантина танцующих собачек и забавных гамадрилов?

Дрессировщики возмутились

Зоозащитники подготовили законопроект

Противостояние продолжается

Зоозащитники не верят

Бродячие цирки может запретить местная власть

В конце прошлого года в Министерстве культуры сообщили, что готовы в течение 2020 года запретить использование животных в государственных цирках, напомнила вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.Действительно, пообщавшись с зоозащитниками, тогдашний министр культуры Владимир Бородянский сказал, что позорное для Украины явление использования животных в цирке останется в прошлом, и все государственные учреждения в течение года прекратят использовать животных. По его словам, Кабмин начал разрабатывать стратегию по реабилитации животных, которые участвовали в цирковых представлениях, и все они будут переданы в реабилитационные центры.Дрессировщиков, в том числе и работающих в Харьковском цирке, возмутили подобные нападки. Они убеждены, что в министерстве не понимают специфику их работы, и уверяют, что на самом деле цирк нужно спасать от зоозащитников.— Эти люди, не имея ни одного факта, доказывающего жестокое обращение с животными в цирке, на протяжении многих лет обливают нас грязью, – считает артист Государственной цирковой компании Украины Андрей Спектор. – А без животных цирк умрет, практически исчезнут зрители, те люди, ради которых и работают артисты.Чем же закончилось противостояние зоозащитников и дрессировщиков?На законодательном уровне представления с животными в государственных цирках Украины пока не запрещены.На контролируемой Украиной территории работают семь государственных цирков – в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове, и все они, по мнению зоозащитников, являются эпицентром цирковой эксплуатации.– Есть проект закона, инициированный Минкультом, в который вносили предложения и зоозащитники. Существует также законопроект, разработанный зоозащитниками. Он сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Документ должен узаконить запрет на выступления и содержание животных в цирке, – говорит Марина Суркова. – В цирке должны показывать свое искусством исключительно люди – акробаты, жонглеры, фокусники, гимнасты.Кроме того, по словам Марины Сурковой, уже разрабатывается программа по распределению животных после запрета на их использование.– Ни один цирк не захочет содержать животных, если они не будут приносить деньги. Их нужно будет передать в какие-то приюты, реабилитационные центры и так далее. Некоторых зверей согласилась взять организация «Четыре лапы», некоторых – харьковский экопарк, – рассказала зоозащитница.По мнению Марины Сурковой, животные не будут тосковать по дрессировщикам, хоть и успели к ним привязаться.– Спросите у заключенного, которого выпустили на свободу, скучает ли он по своей тесной камере. Вот такой же ответ дали бы и животные, если бы умели говорить, – считает активистка.Дрессировщики уверяют, что отношение к животным в цирке – как к членам семьи. Порой собственных детей балуют не так, как своих любимцев.– Была такая Тамара Шакирова – дрессировщица гамадрилов, – рассказывает шпрехшталмейстер Харьковского государственного цирка, заслуженный артист Украины Леонид Спектор. – Пойдет на базар, накупит для них свежих овощей, фруктов, арбузов. А ее мальчишки-близнецы – пятилетние Саша и Аркаша – только ходят вокруг и облизываются. Мы им говорим: «Саша, Аркаша, хотите арбузика? Мама же принесла…». А они: «Нет, это не для нас, это для обезьян». Заболело животное – артист в три часа ночи садится в машину и едет в цирк. Сразу вызывают ветеринара, проводят обследование, делают уколы... Заявления о том, что в цирке издеваются над животными, – это самый настоящий поклеп.– Дрессура – всего лишь название профессии в трудовой книжке. На самом деле мы просто живем ими, а они живут нами, – говорит артистка Государственной цирковой кампании Украины Татьяна Дробот. – У людей, которые обвиняют нас в издевательствах над животными, нет истинной любви к ним, она у них какая-то виртуальная. Они кричат: «Мы защитим, мы спасем!». Не надо спасать того, кто в этом не нуждается. На улице много бездомных, больных, несчастных животных, однако зоозащитникам нет до этого дела. А тут сытые, ухоженные, залюбленные – давайте их спасать. Предлагают забрать из цирка хищников… Да эти тигрята выросли у меня на кровати. Есть фото, где моя трехмесячная дочка снята с пумой – нос к носу. Животные растут с детьми, дети растут с животными. И что теперь? Забрать наших, по сути, детей непонятно в какие условия?Однако зоозащитники словам сотрудников цирка не доверяют.– Дрессировщики – это артисты. Игра на эмоциях – их профессия. Им не составляет труда искусно преподнести свое отношение к животным, выдавив у зрителя слезу умиления, – утверждает Марина Суркова.На самом деле, уверяет она, далеко не все дрессировщики такие замечательные.– Могу привести пример. Недавно мы привезли медведицу Машу из частного зверинца под Харьковом в приют для диких животных под Киевом. Она заболела, собственник ухаживать за ней не захотел, и мы отправили ее в приют. И хозяйка приюта рассказала мне историю о том, как ей предложили забрать тигрицу из одного цирка – она, мол, приболела и не хочет есть мясо с костями. Когда тигрицу привезли, оказалось, что у нее во рту огромные гниющие раны – она просто не могла ничего есть, кроме мягкой и жидкой пищи. А «безумно любящий» ее дрессировщик даже не удостоился заглянуть ей в рот, чтобы увидеть страшные язвы, – рассказывает Марина Суркова. – Его попросили побыть некоторое время со своей воспитанницей, чтобы ей проще было адаптироваться в непривычном месте. После того как ее осмотрели и покормили, к вольеру подошел этот дрессировщик, и она начала вести себя агрессивно – метаться, рычать, всем своим видом показывая, как ненавидит этого человека. Для меня это показательный факт.По словам зоозащитницы, сейчас существуют только локальные запреты на выступления животных в цирках – в некоторых городах такое решение приняли органы местного самоуправления.– Однако это касается передвижных цирков с животными, то есть их просто не пускают с представлениями на территорию определенного населенного пункта, – уточняет Марина Суркова. – Местная власть просто не дает разрешение на его размещение на коммунальной земле.