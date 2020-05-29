Харьковский областной центр экстренной медицинской помощи получил за апрель 3,3 миллиона гривен по пакету "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием Covid-19".

Сумма получена исходя из количества зарегистрированных пациентов в области на 30 апреля – 273 человека, умноженной на тариф – 12 тыс. 163 грн за одного пациента, проинформировали в Национальном центре здоровья.Как сообщили в центре, подписано 42 договора с учреждениями области по пакету "Медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами, созданными для реагирования на Covid-19". Всего предложения подали 55 заведений.18 больниц области подали предложения на заключение договоров по пакету "Стационарная помощь пациентам с Covid-19". По этим пакетам договоры могут заключить только те больницы, которые входят в перечень определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом и соответствуют требованиям оказания помощи. Уже подписано 17 договоров с больницами Харьковской области.