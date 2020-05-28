18 мая текущего года около 20:00 в районе дома 198 по улице Шевченко в Харькове произошло столкновение автомобилей «BMW X1» и «Hyundai Coupe».

В результате аварии 50-летний водитель «Hyundai Coupe» был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался на следующий день.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24, 715-71-60.





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