Конфликт развивается с самого утра у входа в B2B Jewelry на Павловской площади.

28 мая у здания B2B Jewelry произошла конфликтная ситуация между харьковскими активистами и сотрудниками компании, которая, по мнению журналистов-расследователей, в частности Bihus.info, является мошеннической структурой.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство Основянского отдела полиции, сотрудники патрульной полиции, полк полиции особого назначения, управление полиции охраны, а также работники подразделений «Восток» и «ТОР».Сообщается, что полицию вызвала одна из сотрудниц магазина, а также от 38-летнего мужчины, который сообщил, что неизвестный, находясь в магазине, завладел его денежными средствами.В ходе конфликта неизвестные пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина.В настоящее время их владельцы устанавливаются.Следователями Основянского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.