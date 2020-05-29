28 мая в 11:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 9-ти этажного жилого дома в поселке городского типа Ковшаровка.

К месту пожара немедленно было направлено отделение 44-й пожарно-спасательной части ДСНС. На момент их прибытия в квартире на 2-м этаже дома горела электроплита и домашние вещи общей площадью 10 кв.м.

В результате пожара никто не пострадал.

В 12:25 пожар был локализован, в 12:50 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.