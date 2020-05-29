Количество заболевших в регионе уже более тысячи.

Как сообщает Центр общественного здоровья, за сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 22 новых случая коронавирусной инфекции. Еще один человек скончался.

Так, по состоянию на 29 мая, Харьковская область продолжает лидировать среди регионов восточной и южной Украины по количеству заболевших COVID-19 с 1011 подтвержденными случаями инфекции. Из них 244 – медицинские работники.

43 человека скончались.

Согласно данным областной администрации, количество выздоровевших составляет 360 человек, однако по официальным данным МОЗ, таких людей 233.