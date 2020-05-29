Новую услугу ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта гражданина Украины и номера налогоплательщика, презентовали 28 мая в центрах предоставления административных услуг Харькова.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, воспользоваться новой услугой могут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, которые еще не получили паспорт гражданина Украины.В ходе оформления услуги в ID-паспорт также вносится регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Услуга ID-14 предоставляется бесплатно, ее можно заказать в девяти центрах админуслуг Харькова. Обязательное требование к заявителю – наличие прописки.Отметим, до окончания карантина услугу можно получить по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.Внедрение комплексной услуги ID-14 реализуется Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной миграционной службой Украины и Государственной налоговой службой при поддержке проекта «SURGe» («Support to Ukraine's Reforms for Governance»), финансируемой Правительством Канады.