29 мая в Московское отделение полиции поступило сообщение о том, что 28 мая Кристина Боднар, 1989 года рождения, вместе со своим 6-летним сыном ушли из дома и на данный моментоб их местонахождении неизвестно.

Приметы женщины: на вид 30 лет, рост примерно 174 см, среднего телосложения, русые длинные волосы.

Была одета в кожаную короткую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

Приметы ребенка: на вид 6-7 лет, рост около 120 см, полного телосложения, русые волосы.

Был одет в темно синюю куртку с капюшоном, темно синие джинсы, белые кроссовки

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация, просим сообщить ее в Московское отделение полиции или по телефонам: (057) 738-30-24, 102 или другим удобным способом.