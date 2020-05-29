Родители заметили у своих маленьких детей загадочную способность. О ней рассказала пользовательница TikTok под ником @ca-ssandranguyen981.

Женщина узнала о слухе, будто маленькие дети очень аккуратно ведут себя с сырым куриным яйцом. Она решила проверить это и дала своей маленькой дочке яйцо.В результате девочка вела себя с ним спокойно и очень аккуратно, не разбив скорлупу. Миф проверили десятки других родителей, подтвердив его правдивость. Только в единичных случаях дети разбивали яйцо.Юзеры начинают свои посты с фразы: "Итак, говорят, что дети будут вежливы, если им дать в руки яйцо. И это не ложь".