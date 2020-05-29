Как сообщили в компании, проблемы со связью в Харькове связаны с непредвиденными техническими проблемами.

29 мая абоненты мобильного оператора

Vodafone

начали испытывать серьезные проблемы со связью. По словам людей, не работала мобильная связь и частично интернет.

Позже стало известно, что такие же проблемы возникли у абонентов Київстар и Lifecell.

В Vodafone рассказали, что причина проблемы в непредвиденных технических проблемах, которые сказались на работе голосовых услуг

«Работаем над оперативным решением проблемы», – заявили в компании.