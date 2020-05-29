Как сообщили в компании, проблемы со связью в Харькове связаны с непредвиденными техническими проблемами.
29 мая абоненты мобильного оператора Vodafone начали испытывать серьезные проблемы со связью. По словам людей, не работала мобильная связь и частично интернет.
Позже стало известно, что такие же проблемы возникли у абонентов Київстар и Lifecell.
В Vodafone рассказали, что причина проблемы в непредвиденных технических проблемах, которые сказались на работе голосовых услуг«Работаем над оперативным решением проблемы», – заявили в компании.