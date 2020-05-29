Чтобы медикам было проще работать, а пациенты получали эффективное лечение, медицинскую сферу нужно укреплять комплексно, считает народный депутат Юлия Светличная. Она продолжает поддерживать медицинские учреждения Харьковщины. На днях современное оборудование и индивидуальные средства защиты получила Лозовская районная больница.

Зарплаты остались низкими

Поддержка медиков не прекращается

Уделить внимание всем

Нехватка современного оборудования, дефицит средств индивидуальной защиты для медиков, напряженный график работы, низкие зарплаты – такие острые проблемы сегодня волнуют персонал Лозовской центральной районной больницы, которую на днях посетила Юлия Светличная.– Поддержали медиков. Вместе с волонтерами и неравнодушными харьковчанами передали в местные больницы эффективные средства защиты для врачей и современное медицинское оборудование, которое будет спасать жизни людей, – говорит народный депутат.Лозовская ЦРБ – далеко не единственное медицинское учреждение, которое сталкивается с подобными проблемами. Народный депутат уверена: медицинская сфера нуждается в комплексном реформировании.– Медицинскую сферу нужно укреплять комплексно, а не точечно. Это и подход к условиям в больницах, и, безусловно, увеличение заработной платы медикам, и, конечно же, пополнение новым оборудование. В XXI веке желательно пользоваться высококачественным оборудованием, которым пользуется весь цивилизованный мир. Этому мы уделяем внимание. И в дальнейшем продолжим укреплять больницы новыми медицинскими аппаратами, чтобы медики могли нормально работать, пациенты – эффективно лечиться.Ежедневно в хирургический корпус Лозовской районной больницы привозят людей с инсультом, черепно-мозговыми травмами. Между тем централизованная нейрохирургическая помощь оказывается только в Харькове. Пока в отдаленный район приедет бригада медиков из областного центра, проходит не один час. А ведь в экстренных случаях счет идет на минуты. Чтобы спасать жизнь пациентов, райбольница остро нуждалась в специальном оборудовании. И такой аппарат – контролируемой гипертермии – в реанимационное отделение ЦРБ передала Юлия Светличная. Он поможет контролировать жизнь пациентов с инсультом, инфарктом и черепно-мозговыми травмами.– Лозовский район – один из самых отдаленных от Харькова. А централизованная нейрохирургическая помощь оказывается в областном центре. Пациентов с черепно-мозговыми травмами к нам поступает довольно много. Прежде чем приедет бригада из Харькова и начнет оказывать специализированную помощь, проходит какой-то промежуток времени, порой два-три часа. Подаренный нам прибор поможет в данном случае спасать жизнь пациентам, – говорит заведующий травматологическим отделением НП «Лозовское территориальное медицинское объединение» Юрий Шевченко.Аппарат контролируемой гипертермии способен снизить температуру тела пациента без медикаментов.– Больные, которые поступают к нам с черепно-мозговыми травмами, с инсультами и у которых на этом фоне развивается гипертермия, нуждаются в снижении температуры тела. Это дает возможность и быстрее выздоравливать, и дольше жить, – объясняет директор Лозовского ТМО Иван Жовтый.Кроме того, Юлия Светличная передала медучреждению моечно-дезинфицирующую машину для эндоскопов – раньше их приходилось мыть вручную. А также врачи получили современные многоразовые защитные маски, которые так необходимы в период пандемии Covid-19. Это настоящая забота о медиках, которые сейчас находятся под ударом.В ходе реализации второго этапа медреформы медики Лозовской ЦРБ под сокращение не попали, однако зарплаты остались низкими. По словам персонала больницы, несмотря на практически круглосуточный труд, и медсестры, и врачи живут на минималку.Юлия Светличная подчеркивает: врачи должны быть социально защищенными. Тем более в таких сложных условиях, в которых они работают сегодня. Медики соглашаются – на работе буквально живут.– Заработные платы необходимо повышать. Особенно принимая во внимание ваш напряженный график и то, сколько времени вы проводите на работе, – отметила Юлия Светличная в ходе общения с персоналом больницы.Местные жители обратились к народному депутату с просьбой помочь в создании в районе отдельной детской поликлиники. Ведь сейчас пятнадцати тысячам детей приходится лечиться вместе со взрослыми. Однако решить этот вопрос может только правительство – депутатское обращение в Кабмин Юлия Светличная уже готовит.В период пандемии коронавируса защита медиков – одна из главных задач, считает Юлия Светличная и сама поддерживает их постоянно. На протяжении последних двух месяцев она передала большое количество защитных средств Красноградской ЦРБ. Сахновщинская ЦРБ также получила тысячу медицинских масок, тысячу пар перчаток, два бесконтактных термометра и пять защитных костюмов. Индивидуальные средства защиты получила Служба экстренной помощи Сахновщинского района – это неоценимая помощь для медиков, которые первыми вступают в контакт с инфицированными больными, отмечают сотрудники скорой.Тысячу медицинских масок, тысячу пар перчаток, три бесконтактных термометра и пять защитных костюмов передала Юлия Светличная медикам Кегичевской поликлиники.Благодаря инициативе народного депутата, наборы масок, перчаток, защитных костюмов, пирометров, а также новое медицинское оборудование получили медики Зачепиловской ЦРБ, которые в условиях карантина и высокой нагрузки остро нуждаются в полноценном обеспечении подобными средствами.Кроме того, Юлия Светличная привлекла к сотрудничеству меценатов – Торговый дом Sunоil. Так, по инициативе народного депутата топливная компания передала Службе экстренной помощи Сахновщинской ЦРБ тысячу литров горючего. Еще 500 литров бензина, 500 литров дизтоплива получила скорая Кигичевского района, что сегодня, в условиях пандемии, необходимо как никогда. Также 600 литров топлива от компании Sunoil получила Зачепиловская ЦРБ.Передачей современного оборудования Лозовской районной больнице Юлия Светличная не ограничилась. В ходе визита она провела важные встречи с руководством города Лозовая и Панютинского вагоноремонтного завода, а также заехала в Близнюки.Жители районов имели возможность во время личной встречи обратиться к народному депутату с наиболее проблемными вопросами. Вереница людских судеб и бед – Юлия Светличная успевает всем уделить внимание, обо всем расспросить, уточнить, взять под контроль.– Взаимное доверие всегда на пользу делу. В Лозовой и Близнюковском районе пообщались со всеми желающими, «границы» – это не про нас, – улыбается Юлия Светличная. – Обсудили проблемы, определили приоритеты. Решение каждого вопроса проконтролируем вместе с людьми. Личный прием – обязательно.Местные жители говорят, что им повезло с народным депутатом – Юлия Светличная не бросает слов на ветер, ей можно доверять, она проявляет реальную заботу о людях, не ограничивается красивыми обещаниями, а действует.– Юлия Светличная – это любовь к людям. Это всегда «сказано – сделано», – делится мнением лозовчанка Татьяна.А в Близнюках не могут нарадоваться новому детскому саду, который был практически полностью построен, когда область возглавляла Юлия Светличная.– Юлия Александровна, спасибо что приехали. В Близнюках очень хороший и очень нужный детский садик при вас построили. Спасибо! Сейчас, правда, нынешняя областная власть выдает его за так называемую большую стройку, записывая строительство в свой актив. Все смеются – ведь его еще в конце прошлого года закончили строить. Осталось только мебель завезти и запустить. Но без вас, видимо, и этого не могут, – говорит Сергей.