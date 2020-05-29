Нарушение правил воинского учета для граждан, находящихся в военном резерве, будет наказываться штрафами.

Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским.Военнослужащих запаса, которые не встанут на учет в местном военкомате либо не сообщат туда о смене места жительства и работы - будут штрафовать на 510-850 грн, за повторное нарушение – на 850-1700 грн.Штрафы за неприбытие на место сбора для мобилизационной подготовки составят 1700-3400 грн для обычных граждан и 3400-5100 грн - для должностных лиц. При повторном нарушении 3400-5100 грн и 5100-8500 грн соответственно.За умышленную порчу или утрату военно-учетной карты или военного билета предлагается штрафовать на 510-850 грн, при повторных случаях на 850-1700 грн.Также законопроектом предусматривается возможность призыва уволенных в запас военнослужащих без объявления мобилизации на службу сроком до 6 мес. Для мобилизованных предоставляются сохранение рабочего места либо места в вузе, начисление пенсионного стажа.