Курсанты-пятикурсники летного факультета ХНУВС имени Ивана Кожедуба уже не раз были в небе, однако в этот раз пилоты управляли боевыми истребителями самостоятельно.

Прежде чем выполнить самостоятельный вылет,в течение нескольких недель, под руководством опытных инструкторов,

курсанты выполняли «вывозную» программу на учебно-боевом истребителе. Завершилась она для летчиков контрольным полетом на допуск к самостоятельной.

За действиями будущих офицеров-летчиков в воздухе наблюдал ТИО командующего ВК «Запад» полковник Александр Кухаренко.

- Все вылеты курсанты выполнили четко по графику. По результатам сегодняшнего дня хочу отметить, что они получили положительные отзывы и положительные оценки от наших инструкторов, - отметил командующий соединения.

Впереди интенсивная летная практика, сложный пилотаж, экзамены и долгожданный выпуск.