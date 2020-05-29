Инклюзивную детскую площадку планируют открыть уже в этом сезоне в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Как сообщил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко, строительство игровой площадки для детей на инвалидных колясках в самом разгаре. Инклюзивная зона отдыха будет находиться в районе канатной дороги.- Это первая инклюзивная площадка в городе, полностью рассчитанная для потребностей детей на колясках. Они там с удовольствием будут играть. Мы рассчитываем все работы закончить уже в этом сезоне, - отметил Андрей Кравченко.Кроме того, в парке готовят еще один сюрприз для посетителей – новый аттракцион. Его строительство также уже начато, но подробности, каким будет аттракцион, пока держат в секрете.Напомним, в связи с ослаблением карантина 27 мая в парке Горького заработали аттракционы, исключение составляют развлекательный центр и водные горки. При этом посетителей, желающих покататься, просят не забывать соблюдать правила безопасности.- Вход на аттракционы позволен только тем людям, которые надели защитные маски. При катании мы соблюдаем социальную дистанцию в полтора метра - за этим следят наши сотрудники. Также аттракционы парка Горького проходят обязательную дезинфекцию, на аттракционах имеется специальное средство дезинфекции для людей, которые хотят покататься, – сообщил Андрей Кравченко.Он добавил, что после очередного этапа послабления карантина гостей парка также будут ждать интересные развлекательные мероприятия и множество сюрпризов.