Оnly girl – 31 мая харьковчанки собираются в Лесопарке на девчачьи покатушки. Оседлав велосипеды, планируют преодолеть 30-километровый маршрут, а заодно познакомиться, пообщаться и спланировать будущие мероприятия.

Как рассказала «Вечернему Харькову организатор заезда Анна Питомец, есть такая практика, когда велосипедисты собираются небольшой компанией и катаются где-то по области, проезжая от 30 до 50 километров. Анна решила организовать именно девчачьи покатушки.– Цель мероприятия – собрать девчонок, лично встретиться с теми, с кем заочно мы уже знакомы в «Фейсбуке». Это мероприятие не для тех, кто берет велосипед напрокат и катается по велодорожке, – предупредила Анна Питомец. – Это должны быть опытные девочки, которые уверенно владеют велосипедом.Исключительно девчонок Анна собирает на велозаезд в первый раз.– Я сама занимаюсь аматорским спортом, в постоянных тренировках. Идея родилась давно, но все не было времени осуществить. А теперь в связи с карантином гонок нет, поэтому появилась возможность воплотить мечту в жизнь. Решила всех собрать, на всех посмотреть, познакомиться и, если у компаньонок появится интерес, устраивать подобные мероприятия и в дальнейшем. Я являюсь организатором велосоревнований в Харькове, так что могу и к спорту приобщить, – сказала спортсменка.Маршрут рассчитан на 30 километров.– Мы собираемся в велоцентре, что в Лесопарке, и там же финишируем, потому что это удобное место. Оттуда по лесу поедем в сторону Пятихаток, вдоль Пятихаток, повернем – и снова по лесу вдоль велодорожки, но при этом саму велодорожку занимать не будем. Потом – в Харьковскую Швейцарию, опять лесом выедем к Пятихаткам, переедем на сторону Лесопарка и отправимся к велоцентру, – обрисовала маршрут Анна Питомец. – Если будем ехать бодро, маршрут займет примерно полтора часа, может, чуть больше. Хотя, скорее всего, девочки будут не настолько подготовлены, поэтому ориентируюсь на два – два с половиной часа. Должен быть, естественно, шлем, потому что лес есть лес. Все может случиться – упала, ударилась. Нам травмы не нужны.Участницам велозаезда нигде регистрироваться не нужно – достаточно приехать 31 мая к 12.00 на место старта.– Информация о мероприятии опубликована в «Фейсбуке», и я вижу, кто отметился, кто приедет или интересуется. Пока участниц набирается чуть больше десяти, – сообщила Анна Питомец.