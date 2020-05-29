Коммунальное предприятие «Ритуал» Харьковского горсовета объявило тендер на закупку катафалке ожидаемой стоимостью 5,12 миллионов гривен.
В тендерной документации указывается, что катафалк должен быть новым, на базе автомобиля E-класса (к примеру, Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF и т.д.) 2020 выпуска.
Автомобиль обязательно должен иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности - шторки, камеру обзора при движении задом на 360 градусов, автоматическое затемнение для внешних и внутренних зеркал, вход и запуск двигателя без ключа.
Также автомобиль должен иметь подключениемобильного телефона для беспроводного соединения, электронный климат-контроль и сигнализацию.
Отмечается, что гроб должен загружаться сзади автомобиля, а отсек для гроба иметь освещение и быть украшенным деревом (или искусственными материалами под дерево), натуральной или искусственной кожей или металлом. Также в катафалке должно быть регулируемое крепление для урны с прахом.