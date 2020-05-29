В Министерстве здравоохранения рекомендуют лицам, которые старше 60 лет, не выходить на работу. Исключением станут лишь сотрудники критических отраслей инфраструктуры.

Об этом во время последнего брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.— В постановлении правительства № 391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска — старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, которые работают в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдение правил, установленных в стране, в том числе масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и тому подобное. Все другие люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться в самоизоляции, — сказал он.Напомним, первый этап ослаблений карантинных ограничений начался 11 мая. Украинцам разрешили посещать рынки, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, открыли парки и детские площадки.Второй этап ослабления ограничений стартовал 22 мая. Правительство разрешило восстановить работу транспорта и дошкольных учреждений, отелей (кроме хостелов), проведение спортивных соревнований без зрителей и религиозных служб. Последующие этапы запланированы на 1 и 10 июня.Сейчас в Украине действует адаптивный карантин - решение о смягчении или усилении ограничений принимает местная власть с учетом эпидситуации в регионе.