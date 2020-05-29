Сеть национальных АЗС Sunoil и онлайн-сервис Uklon объявили о сотрудничестве. Теперь в Харькове, Одессе и Кривом Роге водителям Uklon предоставляется скидка на все виды топлива, а также кофе с собой со скидкой 50%.

– Мы рады этому партнерству, ведь онлайн-сервис Uklon – один из лучших на рынке. Уверен, что это будет длительное и взаимовыгодное сотрудничество! – прокомментировал генеральный директор ООО «ТД Sunoil» Леонид Косянчук. – В свою очередь, пассажиры от такого партнерства только выиграют, ведь надежность и качество топлива Sunoil позволит вовремя доставить клиентов Uklon в любую точку. Надеемся, что каждый клиент в Харькове, Одессе и Кривом Роге сможет ощутить преимущества такого сотрудничества.