Заниматься любым видом спорта в медицинской маске не стоит, в этом случае от нее больше вреда, чем пользы. Таким мнением поделилась фитнес-тренер Екатерина с опытом работы 18 лет.

— Носить маски и перчатки во время тренировок придумали люди, совершенно далекие от спорта. Во время физических нагрузок резко усиливается вентиляция легких, а сердце и мышцы начинают требовать все больше кислорода для своей работы. Мы вдыхаем больше кислорода и выдыхаем больше углекислого газа. И чем интенсивнее тренировка, тем больше потребность в кислороде, — объясняет тренер.Процесс интенсивного поглощения кислорода продолжается и по окончании тренировки в течение часа.— Если человек занимается в маске — выполняет какие-то упражнения или едет на велосипеде — он недополучает кислород, но вдыхает обратно углекислый газ, отравляя свой организм, — отмечает Екатерина.Фитнес-инструктор подчеркивает, что основным потребителем кислорода кроме сердца является головной мозг.— Его вес составляет 2% от всего тела, но потребляет он 20% всего кислорода, поступающего в организм. При ношении маски количество кислорода в целом уменьшается, что может вызвать риск гибели клеток головного мозга, — предупреждает тренер.