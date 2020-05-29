Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.


«ДТП на Французском Бульваре», сказано в подписи к выложенным фотографиям.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

«Это очень важный объект», – Светличная вместе с громадой Песочина требует завершить строительство школы

События