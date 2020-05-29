События В Харькове во время ДТП пострадали две легковушки (фото, видео) Вечерний Харьков 14:02 268 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. «ДТП на Французском Бульваре», сказано в подписи к выложенным фотографиям. Читайте также «Это очень важный объект», – Светличная вместе с громадой Песочина требует завершить строительство школы В Харькове изменят два трамвайных маршрута Порошенко снова не явился на допрос в ГБР БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «Это очень важный объект», – Светличная вместе с громадой Песочина требует завершить строительство школы События 14:53 Лента новостей «Это очень важный объект», – Светличная вместе с громадой Песочина требует завершить строительство школы 14:53 В Харькове изменят два трамвайных маршрута 14:42 Порошенко снова не явился на допрос в ГБР 14:36 Глава Минздрава рассказал, кому из украинцев не стоит выходить на работу 14:20 В Харькове во время ДТП пострадали две легковушки (фото, видео) 14:02 В главном парке Харькова обустраивают необычную детскую площадку 13:39 Зеленский придумал, как убедить украинцев идти в армию 13:21