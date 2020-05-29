Директор Областной клинической инфекционной больницы опровергает обвинения губернатора в срыве закупки лекарств, необходимых для лечения больных Covid-19. Персонал медучреждения считает, что возникшие проблемы стали следствием непрофессионализма областной власти. Медики направили письмо «отчаяния» министру охраны здоровья с просьбой разрешить кризисную ситуацию.

Квинтэссенция маразма

Больница просит помощи у МОЗ

Медики сомневаются в адекватности облздрава

Город самоустранился

Коротко о ситуации

Директор харьковской инфекционной больницы Павел Нартов дал через журналистов ответ губернатору – из окна палаты своего же медучреждения, куда был госпитализирован с коронавирусом. Он рассказал, что сумма в 1,5 миллиона гривен на счетах больницы, о которой говорят в облгосадминистрации («ВХ» №58 от 28 мая 2020 г.), рассчитана на девять месяцев. И за эти средства нужно покупать не только лекарства.– Больные лечатся бесплатно по протоколам МОЗ. Но поскольку такие пациенты – это в основном люди с сопутствующими патологиями, им необходимы и другие препараты. То, что у нас есть, мы даем бесплатно. Если чего-то нет, пациенты вынуждены докупать лекарства самостоятельно, – говорит директор больницы. – Что касается заявления председателя ХОГА о том, что у нас полтора миллиона гривен лежат на счету, так эта сумма разбивается пропорционально на девять месяцев – не только на лекарства, но и на растворы, рентген-пленки, кислород, шприцы, расходники… Деньги не лежат на счету, нам каждый месяц выделяют из облбюджета одну девятую часть от этой суммы. И мы не можем сразу взять и что-то купить: процедура закупки длится до нескольких недель.Что касается сортировки больных (по заявлению главы области, именно директор инфекционки не отрегулировал количество пациентов в больнице), то Павел Нартов сообщил, что все обращения по поводу соблюдения эпидемиологических правил в ХОГА проигнорировали.– Еще два месяца назад я говорил, что нужно сортировать пациентов, не могут все находиться в одной больнице, – рассказывает Павел Нартов. – Я говорил об этом, а их все равно всех везут и везут к нам. Это катастрофа. В больнице всего 80 палат и пациентов с подозрением логично было бы размещать отдельно от больных. Но фактически сделать это невозможно, потому что людей очень много и приходится размещать в палате по несколько человек.По словам директора инфекционки, он с самого начала был с этим не согласен и неоднократно предупреждал департамент, что так делать нельзя – в инфекционном стационаре такого быть не должно.Сейчас инфекционная больница работает в штатном режиме только благодаря самоотверженности врачей. По информации Павла Нартова, здесь дежурят 18 врачей, 64 медсестры и 63 человека младшего персонала, хотя по штату при полной загрузке положено одних только медсестер 103.– Больница превратилась в одну большую реанимацию, – отмечает директор медучреждения. – В палатах оборудованы 18 кислородных точек, больные находятся на 16 концентраторах. В отделении более 30 «тяжелых» больных, за которыми нужен специализированный уход и анестезиологическое наблюдение. А ситуация складывается таким образом, что все четыре анестезиолога у нас заболели коронавирусом.По словам сотрудников больницы, возникшие проблемы стали следствием того, что руководство области не хотело слышать замечания опытных медиков. Заведующая приемным отделением Светлана Молокова говорит, что сегодня врачи остаются незащищенными перед угрозой заражения, а о рисках возникновения такой ситуации руководству области сообщали еще два месяца назад.– Мы сейчас сами покупаем лекарства, дорогостоящие препараты и дорогое обследование врачи также оплачивают самостоятельно. Мы, конечно, должны иметь гораздо больше площади. То, что сейчас происходит, – нарушение эпидемиологических норм. О том, что такая работа недопустима, мы говорили уже давно, но случилось то, что случилось. Каждый день заболевают сотрудники. Мы стараемся, и больных мы не бросим, но нам бы хотелось, чтобы и нас не бросили, не сделали виноватыми в сложившейся ситуации. Мы о ней сообщали и говорили давно, – рассказывает Светлана Молокова.Президент Украинско-немецкой медицинской ассоциации Андрей Пеньков с медиками солидарен – он тоже ставит под сомнение грамотность областной власти в принимаемых ею управленческих решениях.– Через три месяца разговоров о том, что область готова к эпидемии – я помню эти разговоры в феврале, – в конечном итоге оказалось, что не готова по ряду параметров. Это касается и средств защиты, и медикаментов для пациентов, в том числе для медиков. А теперь еще к медикам придет полиция – вообще квинтэссенция всего маразма, и, как я считаю, не очень грамотных управленческих решений с самого начала, – уверен глава ассоциации.О проблемах в инфекционной больнице и трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются медики, они написали в письме министру охраны здоровья Максиму Степанову. Девять страниц «крика о помощи» опубликовала в Facebook волонтер Наталья Попова. Копии письма медики должны направить в Кабинет министров, Верховную Раду, приемную президента Владимира Зеленского, мэру Харькова Геннадию Кернесу, председателю ХОГА Алексею Кучеру и в профсоюзные организации. Кстати, информацию, изложенную в письме, коллектив больницы в письменном виде еще раньше передавал в профильный департамент ХОГА.В письме отмечается, что в перегруженных палатах значительно повышается риск внутрибольничного заражения лиц, которые до этого не были инфицированы коронавирусом.«В палатах находятся преимущественно по 6–7 больных, что является нарушением санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил, – сказано в обращении. – В начале подъема заболеваемости в провизорных отделениях размещали по 1–2 пациента в палате, на данный момент из-за перегрузки больнице выдержать это требование невозможно».По этому поводу больница обратилась в Департамент охраны здоровья ХОГА, который предложил размещать пациентов в туберкулезном отделении Областной детской инфекционной клинической больницы, однако все расходы должна была взять на себя инфекционка для взрослых.«На сегодняшний день нас ознакомили с приказом о расширении нашего стационара за счет детской инфекционной больницы, штат набирается на контрактной основе из бюджета нашей больницы», – указано в письме.По словам сотрудников больницы, в указе департамента речь шла о приеме «абсолютно всех больных с диагнозом пневмония». После этого пациентов с одноразовым негативным результатом ПЦР-теста должны были переводить в другие стационары. Из-за таких действий произошло распространение инфекции в стационарах, часть из которых закрылась на карантин.«Департамент охраны здоровья ХОГА фактически обвиняет администрацию областной инфекционной больницы во вспышках и распространении коронавирусной инфекции в других медицинских учреждениях города, в том числе и тех, куда больные не переводились, – аргументируя тем, что якобы инфекционная больница неправильно проводит исследования по выявлению коронавируса. При этом никто не вспоминает о наших предостережениях, что больных пневмонией, даже с неподтвержденным коронавирусом, переводить в то время в другие больницы не стоило», – поясняют в письме врачи.Также в письме медики отметили недостаточное обеспечение больницы медикаментами и кислородом – запросы о необходимости поставок выполнялись с существенной задержкой, а некоторые вообще были проигнорированы. Потребность в кислороде, которая возросла с 24 баллонов в месяц до 90 баллонов в день, покрывается в основном ресурсами больницы.Отмечено в обращении и то, что в медучреждении дефицит персонала – анестезиологов, рентгенологов. Кроме того, из-за инфицирования и увольнений в инфекционке не хватает около 30% среднего и младшего медицинского персонала. Тогда как отделение интенсивной терапии заполнено на 200%. Чиновники, по информации медиков, не обращали внимания на просьбы предоставить бригады усиления. Вместо этого предлагали самостоятельно формировать усиление из ресурсов больницы, тогда как можно было бы привлечь медперсонал других больниц, которые работают «не на полную мощность».«Кадровый ресурс больницы при вышеупомянутых обстоятельствах исчерпан, о чем департаменту здравоохранения ХОГА неоднократно сообщала администрация больницы», — говорится в письме.Более того, в документе впервые озвучена информация о том, что тест-системы для инфекционки закупались самой больницей, поскольку централизованно ими не была обеспечена.«Тест-системы для лабораторной диагностики закупаются самой больницей за дополнительно заработанные средства. Адекватной помощи от государства в сложившейся ситуации мы не видим», – говорится в обращении.Изложив все жалобы, сотрудники инфекционной больницы попросили о помощи, а именно: открыть стационары Харькова в качестве второго этапа приема больных коронавирусной инфекцией; помочь в необходимом медикаментозном сопровождении пациентов согласно протоколам ведения больных коронавирусной инфекцией и обещаниям президента относительно бесплатного лечения. В случае, если МОЗ не станет рассматривать обращение, медики просят не направлять его снова в Департамент охраны здоровья ХОГА, поскольку разочаровались «в его действенности и адекватности».«Взаимодействие с данной госструктурой абсолютно неконструктивно», – отметили врачи.Кроме того, врачи подчеркнули, что больница не получает помощь от городской власти Харькова, поскольку находится на балансе областного бюджета, хотя обслуживает в 90% случаев именно жителей города. Медики заметили, что часть необходимых средств и медикаментов получают от благотворителей.В пресс-службе горсовета по этому поводу сообщили, что в инфекционной больнице сейчас работает комиссия МОЗ, и давать комментарии во время работы комиссии – некорректно.– Подождем выводов. Это раз, – сказали в мэрии. – Второе. Существует бюджетный кодекс, который четко регулирует, кто и какие больницы финансирует. И согласно этому кодексу, мы не имеем ни возможности, ни права выделять на нее деньги. И третье. А жители города разве не являются жителями области?Напомним, в Харьковской областной инфекционной больнице сложилась критическая ситуация. На больничной койке оказались директор больницы Павел Нартов, заместитель директора, заведующие отделениями, анестезиологи, врачи и младший медицинский персонал. Медикаментов не хватает – не только пациенты, но и медики лечатся за свой счет. Больница испытывает острый дефицит кадров. Павел Нартов информировал областной профильный департамент, что в больнице не хватает лекарственных средств, палаты переполнены, а коллектив работает свехурочно. Но только после того как ситуация получила широкую огласку, областная власть, которая до последнего утверждала, что больница обеспечена всем необходимым, решила урегулировать ситуацию – организовала в больнице проверку. Пр результатам проверки глава ХОГА «назначил» виновных в срыве закупок лекарств – директора больницы Павла Нартова и директора Департамента охраны здоровья Вадима Иванникова.