Харьковские полицейские применили табельное огнестрельное оружие при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел 27 мая среди бела дня на улице Хуторянской. Травмы получили полицейский и злоумышленник.

Во время патрулирования Немышлянского района города сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле ВАЗ-2108 распространяют наркотические средства, раскладывая закладки, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.– Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на улице Хуторянской. Когда один из полицейских стал приближаться к машине, водитель транспортного средства совершил наезд на него, – комментируют в полиции. – При этом возникла реальная угроза жизни и здоровью работника полиции и окружающих. В связи с этим на основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства правонарушителей.В результате происшествия работник полиции получил травмы руки и ноги, 33-летний водитель автомобиля – огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.Также в автомобиле находился 31-летний мужчина. В тот же день его опросили правоохранители. Как выяснилось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение преступлений, связанных с распространением наркотиков, другой – за кражи.На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, руководство ГУ Нацполиции в Харьковской области и Слободского отдела полиции.