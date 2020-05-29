Повышенное кровяное давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг, почки, органы зрения, а также усиливает вероятность тяжелых осложнений при заражении COVID-19. Но данные исследователей говорят, что определенная еда, употребляемая на завтрак, может быть одной из лучших мер контроля артериального давления.

Научные специалисты Университета Лидса проанализировали данные 28 исследований и заключили, что «более интенсивное потребление бета-глюканового волокна может снизить как систолическое (верхнее), так и диастолическое (нижнее) артериальное давление».Бета-глюкан – это растворимая клетчатка, которой богат овес. Попадая в организм, она замедляет транзит пищи в кишечнике, продлевает процесс пищеварения. По словам ученых, «более медленное пищеварение означает, что организм не усваивает быстро сахар из съедаемых продуктов, и это очень полезно для контроля уровня глюкозы в крови».Кроме того, не перевариваемый бета-глюкан, проходя через весь пищеварительный тракт, захватывает с собой некоторое количество холестерина, что также имеет значение для нормализации давления, снижения его повышенных показателей. Жировые отложения холестерина образуют налет на стенках артерий, делая их более узкими, затрудняя нормальное течение крови по ним. Это заставляет сердце работать с повышенным напряжением, что ведет к росту артериального давления.Бета-глюкановое волокно, очищающее сосуды от избыточного холестерина, а кровь – от сгущающих ее излишков сахара может, таким образом, стать лучшим простым средством, помогающим решить проблему повышенного давления. Вот почему специалисты называют овсянку оптимальным вариантом еды на завтрак для гипертоников.