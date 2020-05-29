О том, что пятый президент Украины снова не явился на допрос, сообщила в эфире телеканала ZIK журналистка Алла Жизневская.

ГБР вызвало Порошенко в пятницу для допроса в качестве свидетеля сразу по двум уголовным делам - о якобы незаконной прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, а также по делу, в котором расследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.По словам адвоката Порошенко, в ГБР нарушили порядок вручения повестки.