Масштабная реконструкция начата в сквере возле Дома культуры «Металлист», который расположен по ул. Плехановской, 77.

Об этом 28 мая на своей странице в «Facebook» сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.Он отметил, что раньше в этом сквере играл духовой оркестр, работал фонтан и были детские игровые площадки – и все это в ближайшее время будет восстановлено.«Мы приступили к восстановлению здания, летней сцены, фонтана. Не забываем и про реалии современности. На территории парка будет и площадка для выгула собак, и спортплощадка. Найдется место и для велосипедной парковки. Вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха горожан тоже будет построена», - сообщил Игорь Терехов.Как отметил первый вице-мэр, обновленную локацию для спорта и отдыха харьковчане смогут увидеть уже в этом летнем сезоне.