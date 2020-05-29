Народный депутата Украины Юлия Светличная призвала власти закончить строительство жизненно важных для жителей Песочина школы и детского сада.

Во время своего рабочего визита в Харьковскую область, народный депутат посетила Песочин, где провела ряд встреч с представителями местной громады, которые, помимо всего прочего, обсудили со Светличной важность завершения строительства начальной школы и детского сада.«Два года назад началось строительство начальной школы и детского сада. Людям это обещали более 20 лет. И это очень важный объект для песочинцев. На конец 2019 готовность была 95%. Надо завершать! Но, к сожалению, в этом году средства на строительство из государственного бюджета поступили только сегодня, и то - лишь часть. А уже конец мая...Поэтому местные власти Песочина, понимая, что останавливать строительство невозможно, приняли решение не ждать когда будут выполнены обязательства, которые брал на себя государственный фонд регионального развития, а продолжить финансирование завершающих работ из своего поселкового бюджета.Поддерживаю ответственных руководителей и благодарна местным налогоплательщикам. Обязательно проконтролируем чтобы государство выполнило все свои финансовые обязательства перед громадой Песочина», – подчеркнула нардеп.