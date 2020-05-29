До конца мая харьковчане смогут наблюдать в вечернем небе невероятно яркую звезду белого цвета, которая быстро передвигается по небу с запада на восток. Это Международная космическая станция, которую при хорошей погоде можно заметить невооруженным глазом и «передать привет» астронавтам.

Иногда станция теряет свой блеск

Скорость и яркость меняются ежедневно

На МКС – пополнение

Как рассказала «Вечернему Харькову» директор Харьковского планетария Галина Железняк, в ближайшие вечера Международная космическая станция будет пролетать на такой высоте и в такое время, что ее можно будет наблюдать на территории Харькова и области невооруженным глазом.– Время видимости станции продлится всего лишь несколько дней – до 1 июня 2020 года. 29 мая МКС можно будет наблюдать в 21 час 50 минут, 30 мая – в 22 часа 40 минут, 31 мая – в 21 час 52 минуты, – подсказывает Галина Железняк.Харьковчанам, вышедшим из дома на вечерний променад, Галина Железняк рекомендует смотреть в западную сторону – именно там из-под горизонта появится очень яркий объект, похожий на красивейшую звезду.– Обычно яркость станции сравнима по блеску с красавицей Венерой, которая совсем недавно украшала небо по вечерам. Ее звездная величина была такой, что она блистала ярче других звезд, – продолжает директор планетария. – Например, 27 мая яркость МКС в звездных величинах составляла -3,8. Это очень большая звездная величина. Она была самым ярким объектом на небе после Луны.Однако день на день не приходится – иногда станция теряет свой блеск.– Это зависит от высоты орбиты станции. В определенные дни орбита будет проходить на высоте 337 километров, в другие дни расстояние составит 430 километров от поверхности Земли. Понятно, что чем ближе к Земле летит станция, тем ярче она будет казаться для земного наблюдателя, – поясняет Галина Железняк. – Эта удивительно яркая, поднимающаяся из-под горизонта звезда, начинает быстрое движение по небу, и уже через несколько минут исчезает под горизонтом с другой стороны.МКС не будет лететь прямо над головой – она будет передвигаться с некоторым наклоном в сторону юга. Чтобы ее увидеть, следует смотреть на южный небосклон, поскольку станция пролетает с юго-запада на юго-восток.– Наибольшая высота от горизонта составляла 73 градуса 27 мая. А 30 мая будет составлять всего лишь 13 градусов. То есть каждый день меняются высота, скорость и яркость МКС, – уточняет Галина Железяк.По ее словам, в течение суток космическая станция совершает 15 с половиной оборотов вокруг Земли. Таким образом, за 92 минуты 53 секунды МКС делает один оборот.– Нет смысла караулить станцию, чтобы увидеть ее еще раз в тот же день, потому что меняется высота орбиты от горизонта, и отследить ее невооруженным глазом невозможно. А на следующий вечер можно снова выйти из дома в 21.50 или 22.40, в зависимости от даты, и попытаться ее поймать, – говорит Галина Железняк. – Говорят, что можно увидеть ее движение в телескоп, но из собственного опыта могу сказать, что станция движется настолько быстро, что прибор нужно держать буквально наготове. А навести на быстро движущийся объект такое устройство, как телескоп, не так-то легко. Так что лучше все увидеть собственными глазами, зафиксировать, как над нами работает целый коллектив астронавтов.Международная космическая станция была запущена в конце 1998 года и находится в космосе по настоящее время.– Создавалась она как космический дом на орбите. Масса ее составляет 417 тонн, длина – 109 метров, ширина – 73 метра и высота – 27 метров. Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран. Рассчитана она на экипаж из шести человек, – рассказывает Галина Железняк. – Я побывала в макете МКС, который сделан один к одному как настоящая станция. Приборы там прикреплены не только к полу, но и к стенам, к потолку. Таким образом, экономится пространство, потому что астронавты плавают в невесомости, и понятия «пол» или «потолок» не имеют никакого смысла.28 мая частично многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon, созданный компанией американского бизнесмена Илона Маска SpaceX, должен был доставить на МКС астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. 13 мая их отправили на двухнедельный предполетный карантин и на всякий случай провели тест на коронавирус. В NASA опасаются, как бы не занести инфекцию на МКС. 27 мая из карантинной зоны в Космическом центре имени Джона Кеннеди астронавтов доставили к стартовой площадке. Однако из-за плохой походы запуск корабля пришлось отменить буквально за 16 минут до старта. Астронавты к этому времени провели в кабине три часа. Следующее стартовое окно – 30 мая в 22.22 по киевскому времени. Полет Crew Dragon до космической станции будет длиться примерно сутки.