Социальные сети взорвались возмущением – в Украине продают за долги породистых собак. На очереди – львы и медведи. Что думают об этой ситуации зоозащитники?

К судьбе кур интернет-сообщество осталось безучастно

Речь не идет о продаже за долги

По закону собаки являются вещами

Выкупила на аукционе мертвую собаку?

Очередной лот – львы и медведи

Пока верстался номер

Министерство юстиции проводит аукционы, на которых продают собак, оказавшихся в списках арестованного имущества. Об этом свидетельствуют данные интернет-платформы ГП СЕТАМ.Например, 22 мая на продажу была выставлена собака породы питбультерьер. Цена на девочку 2015 года рождения по кличке Тора светло-тигрового окраса стартовала со 112,5 гривны. Указано, что собака является частью имущества, арестованного в 2019 году Лиманским горотделом исполнительной службы в Донецкой области. При этом неизвестно, в каких условиях все это время содержали животное. Собаку пытаются продать уже не первый раз, ранее питбуля оценивали в 150 гривен.Дата еще одного аукциона – 25 мая. На него выставлена восточноевропейская овчарка, которую конфисковали в марте 2020 года в Хмельницком. Стартовая цена – 1300 гривен. Ранее пса выставляли на продажу за 2600 гривен, позже – за 1950 гривен. Также на сайте есть лоты по продаже коров, кур и индюков. В СМИ появилась информация, что животных, в том числе породистых собак, выставляют на аукцион за долги их владельцев.И если куры и индюки украинцев особо не тронули, что продажа с молотка четвероногих друзей задела за живое. Соцсети взорвались возмущенными комментариями.«Это же надо такое придумать – животных на аукцион. Продавайте тогда уж жен, детей, родителей должников или отдавайте во временное пользование, пока не выкупят. Куда мы катимся, ужас!» — пишет Ольга.«Они подумали о том, какой стресс получило бедное животное? Собака верна своему хозяину. Ладно бы маленькие щенки, а то взрослые собаки. Ничего лучшего не придумали, ума не хватило? Кошмар!» – возмущается Регина.В ответ на реакцию общественности министр юстиции Денис Малюська на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что речь идет вовсе не о продаже собаки за долги.– Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат – покусанные прохожие, – объясняет министр. – Хозяин оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги.По словам чиновника, Минюст обязан выполнять решения суда и отбирать животных у хозяев.– Часто это идет на пользу животным, которых спасают от ненадлежащего содержания, – считает министр.Он признает, что иногда животных действительно забирают в буквальном смысле за долги, но речь идет о сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость.– Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов – мизерная) выкупают назад собственники – через родственников или близких, – говорит Денис Малюська.По его словам, сейчас Минюст и Верховная Рада обдумывают варианты урегулирования таких ситуаций.Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова продажу животных с аукциона не одобряет. И то, что их могут выставлять на аукцион именно за долги, не исключает. К сожалению, по Гражданскому кодексу Украины собаки являются вещами и входят в перечень имущества человека – как холодильник, телевизор, велосипед, – а значит, могут подлежать конфискации и продаваться за долги.– Собака, особенно породистая, с соответствующими документами, то есть имеющая определенную ценность, входит в перечень имущества. И ее, условно говоря, тоже конфискуют за долги. Но она остается жить во дворе должника и выставляется как лот на СЕТАМ, – рассказывает зоозащитница. – В такой ситуации, если собаку кто-то покупает, ее забирают и передают новому собственнику. Если желающих нет, ее снова выставляют на торги с заниженной ценой. И если никто не выкупает даже за копейки, она остается. Я видела на СЕТАМ лот, в котором собака продавалась за 37 гривен 50 копеек. Ну какие долги может покрыть такая сумма?Однако зачастую по статье 265-й КУоАП происходит просто изъятие животного, дело до предписания суда о его конфискации не доходит.– Для конфискации нужны соответствующие правоустанавливающие документы на собаку, подтверждающие, что она принадлежит именно данному собственнику, – поясняет Марина Суркова.В основном же, по словам Марины Сурковой, реализация собак на аукционе действительно проходит в соответствии с решением суда о конфискации или наложении штрафа на владельцев по ч. 2 ст. 154 КУоАП – то есть за нарушение правил содержания собак или правил выгула. Речь идет, в том числе, о нарушениях, которые привели к травмированию людей.– Осенью 2018 года я сама выкупила такую собаку – мне было очень жаль ее. Выиграла торги и купила ее за 50 гривен. Однако когда пошла оформлять документы в исполнительную службу, государственный исполнитель сообщил, что десять дней назад купленная мною собака умерла, – рассказывает зоозащитница. – Ее якобы конфисковали у хозяина и отправили в Центр обращения с животными в Харькове, где она подхватила вирус и умерла. Таким образом, деньги я заплатила, но собаку не получила. Собственно, я даже не знаю, что я выкупала – живую собаку или уже труп. И вот ее-то как раз и конфисковали по части 2 статьи 154 КУоАП – хозяин выгуливал животное без поводка.А вот с тем, чтобы суд принимал решение о конфискации по 89-й статье КУоАП (жестокое обращение с животными), зоозащитница не сталкивалась.– Если промониторить судебную практику, возможно, такие решения найдутся, – предполагает она.Между тем министр юстиции Денис Малюська допускает, что в скором времени на площадке СЕТАМ появится лот с тремя львами – Риччи, Витольдом, Багирой, – и пятью медведями – Балу, Машей, Аней, Потапом, Тимошей. О них чиновник пообещал рассказать отдельно.Марина Суркова предполагает, что, скорее всего, речь идет о животных, которые содержались в ужасных условиях в частном зверинце, обнаруженном в Покровске Донецкой области.– Зверей изъяли. Пока длилась операция по освобождению, один лев умер от анорексии, еще один исчез, так же как и медведь. Куда подевались павлины, черно-бурые лисы, пеликаны и кони, неизвестно, – говорит Марина Суркова. – Кстати, владелец зверинца оказался еще и извращенцем – насиловал приемных детей. Это яркий пример того, что жестокое обращение с животными напрямую связано с жестоким обращением с людьми.Кабмин согласовал законопроект Минюста об изменениях в сфере взыскания долгов. В нем, в частности, предлагается запретить продажу домашних любимцев для взыскания долгов.