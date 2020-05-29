Исследователи с факультета питания, физических упражнений и спорта в Университете Копенгагена продемонстрировали, что физическая активность приводит к очищению мышц, поскольку убиквитин, белок, метит изношенные белки, вызывая их деградацию. Это предотвращает накопление поврежденных белков и помогает сохранить мышцы здоровыми.

Теперь датские исследователи в сотрудничестве с коллегами из Университета Сиднея, Австралия, продемонстрировали, что одна интенсивная, 10-минутная тренировка на велосипеде приводит к значительному увеличению активности убиквитина. В последующем белок лучше нацеливается на изношенные элементы в мышцах, давая возможность накапливать новые.Профессор Йорген Войцазевский, участник проекта, объясняет, что полученные данные подкрепляют выводы о влиянии физической активности на организм человека.- По сути, это объясняет одну из причин, почему физическая активность полезна. Особенность заключается в том, что непосредственно использование мышц инициирует процессы, поддерживающие их в актуальном состоянии, здоровыми и функциональными, - отмечает он.