Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

29 мая в 11:14 в полицию поступило заявление от 32-летнего харьковчанина о том, что на улице Валдайской в реке «Сухой Жихор» он увидел тело человека.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что умершим является 82-летний мужчина. О исчезновении мужчины 25 мая в полицию сообщили его родные.

Информация внесена в Единый реестр учета Основянского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.