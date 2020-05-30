Авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня – согласно утвержденному Кабинетом министров плану. Все прибывающие в страну должны будут пойти на 14-дневную самоизоляцию.

– Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно плану выхода из карантина, оно начнется с 15 июня, – сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов. – Однако хочу напомнить, что при возвращении человека из другой страны он должен пойти на самоизоляцию, установив приложение «Дій вдома», и пробыть там в течение 14 дней.При этом он отметил, что украинцы могут выехать Беларусь или другие страны на автомобильном транспорте, несмотря на условия адаптивного карантина.– Никаких ограничений на сегодняшний день нет, – заверил министр.Напомним, с 1 сентября в Беларусь можно будет въехать только по загранпаспорту.