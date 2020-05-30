Несмотря на весну, чувствую, что впадаю в депрессивное состояние. Работу я не потеряла, все здоровы. Казалось бы, живи и радуйся, но меня сковал страх, который мешает жить полноценно. Знаю, что я не одна такая. Ирина К.

Количество людей, которые находятся в пограничном состоянии, сейчас действительно увеличилось. Пандемия коронавирусной болезни может привести к глобальному кризису психических заболеваний. Об этом говорится в докладе специалистов ООН в области здравоохранения, сообщает Reuters.– Изоляция, страх, неопределенность, экономические потрясения – все это вызывает или может вызвать психологический срыв, – сказала во время презентации доклада представитель департамента психического здоровья ВОЗ Девора Кестель.В отчете отмечается, что некоторые регионы и слои общества особо подвержены психическим расстройствам. Это касается детей и молодых людей, изолированных от друзей и школы, а также медиков, которые видят тысячи болеющих и умирающих пациентов.В ООН отмечают, что новые исследования и опросы уже показывают влияние Covid-19 на психическое здоровье во всем мире. Психологи говорят, что все чаще беспокойство испытывают дети, растет насилие в семье. Кроме того, в ряде стран отмечается рост случаев депрессии и тревоги.– Этот кризис серьезно повлиял на психическое здоровье и благополучие целых сообществ и является приоритетной задачей, которую необходимо срочно решить, – подчеркнула Девора Кестель.