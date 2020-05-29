Следователи сообщили о подозрении мужчине, который выращивал каннабис на территории домовладения

Во время обыска полицейские изъяли на огороде и у дома 362 наркотических растения, а в доме 37-летнего правонарушителя обнаружили сухое измельченное вещество, похожее на каннабис.

Изъятое было направлено для проведения экспертного исследования. Согласно выводам судебной химической экспертизы, растения оказались особо опасным наркотическим средством, а именно - каннабисом.

В настоящее время злоумышленник обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.