В американском городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, 10 летняя девочка повергла в шок грабителя, который впоследствии убежал.

Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.Десятилетняя Лола Летурно сидела в автомобиле и ждала мать, которая должна была выйти из частного дома. В это время по улице проходил злоумышленник, который заметил открытый гараж и подошел к нему.Девочка не растерялась, выскочила из автомобиля и закричала: «Вон! Вон отсюда!». Грабитель явно не ожидал этого – он резко развернулся и убежал.— Она была очень напугана. Для нее это был такой смелый поступок, — поделилась впечатлениями мать девочки Джордан Пендли. Розыском сбежавшего злоумышленника занимается полиция.