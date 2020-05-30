Улучшить продолжительность и качество жизни можно с помощью употребления в пищу некоторых продуктов. Каких именно, рассказал врач клинической фармакологии и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Прежде всего следует отдавать предпочтение черному хлебу, в котором содержатся витамины группы В, необходимые нервной системе. От этого зависит тактильная чувствительность, настроение и работоспособность. Витамин В позволяет держать себя в форме и продлевает жизнь.При этом желательно выбирать бездрожжевой хлеб, а лучше всего с содержанием отрубей, которые убирают интоксикацию кишечника, питают флору, передают метаболиты и полезные вещества от одного микроорганизма к другому.Полезна белокочанная капуста, в которой большое количество витамина С, А и К. Витамин К активирует тромбоциты: они «заделывают» ранки, которые появляются в сосудах. Капусту можно есть как в свежем виде, так и квашеную, которую вообще называют эликсиром молодости за богатейший состав жизненно важных витаминов.Хороши для здоровья каши, особенно гречневая и овсяная. Первая отвечает за медленные углеводы, клетчатку и улучшение пищеварения. Овсянка обладает высочайшим обволакивающим свойством и благоприятно воздействует на ЖКТ.Иммунитет улучшают цитрусовые за счет высокого содержания витамина С, который впитывает железо, отвечающее за гемоглобин, хороший состав крови и профилактику анемии. Кроме того, эфирные масла в составе цитрусовых устраняют болезнь современности - депрессию.Большое содержание витаминов В, С и клетчатки, питающей микрофлору в кресс-салате, брокколи, брюссельской и цветной капусте. Эти крестоцветные вообще называют антираковыми овощами. В их состав входит глюкозинолат — вещество, которое в процессе пищеварения превращается в изотиоцианат и сульфорафан — мощные противораковые компоненты.Противораковым средством называют также тыквенные семечки и тыквенное масло. Особенно полезны они для мужчин, препятствуя развитию рака предстательной железы. В урологии отмечено: регулярное употребление масла тыквенных семечек позволяет активизировать и поддерживать половую систему мужчин в постоянном тонусе.Для профилактики сердечно-сосудистых патологий и онкологии хороша печень трески. Она содержит незаменимые аминокислоты 3 и 6, и витамины группы D3. Это поддерживает иммунитет и позволяет бороться с атеросклерозом. В рацион также следует включать все сорта красной и жирной морской рыбы: скумбрию, треску, сельдь, осетр, лососевые. Рыба содержит кислоты Омега 3 и 6 для профилактики атеросклероза.Мощным антиоксидантом считается оливковое масло за содержание в нем витаминов группы Е, которые помогают в построении и обновлении клеток.Для профилактики заболеваний крови и анемии следует употреблять яйца. Причем в яйцах перепелов железа значительно больше, чем в куриных. Одно яйцо перепелки по содержанию железа равняется двум-трем куриным.Для зрения хороша морковь, в которой много витаминов группы А и каротиноидов. Кстати, альтернативой моркови может служить крапива, ее можно как употреблять в пищу, добавляя в супы и салаты, так и мыть отваром волосы, которые от этого становятся здоровыми и блестящими.Витамина С также много в зеленом луке и клюкве. Клюкву вообще называют природным антибиотиком для больных циститом. Болотную ягоду употребляют при заболеваниях почек.Очень богат витаминами и минералами заморский фрукт авокадо. Он содержит более двадцати витаминов, минералов и антиоксидантов, которые нейтрализующих свободные радикалы. К самым важным относятся витамины групп А, Е и С. Также в состав входят каротиноиды, калий, натрий, кальций, фосфор, марганец, магний, железо и витамины группы В.Авокадо может с легкостью заменить растительное масло и большинство продуктов, которые содержат полезные растительные жиры. Кислоты в составе авокадо повышают «хорошие» липопротеиды в крови, уменьшают «плохие» и положительно влияют на состояние кожи.