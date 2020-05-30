Из неразлучных друзей довольно часто получаются самые крепкие романтические союзы. Во всяком случае, это подтверждают герои фильмов из списка, подготовленного tripmydream.com. Они долго скрывали свои чувства, но в итоге решились и получили больше, чем ожидали.

Для Жюльена и Софи жизнь превратилась в легкомысленную ребяческую игру. Еще детьми они начали обменивать одной особенной вещицей, тем самым передавая эстафету в череде авантюрных и порой опасных заданий. Повзрослев, они не оставили традицию. Двое упрямцев готовы на отчаянные глупости, только бы не признаваться, что они любят друг друга.Кстати, исполнители главных ролей Марион Котийяр и Гийом Кане сошлись в 2007 году и до сих пор живут в счастливом браке, воспитывая двух детей.Первый сексуальный опыт Эммы и Адама оказался неудачным. Спустя много лет они встретятся состоявшимися людьми. Вторая попытка удастся, и герои решат встречаться на взаимовыгодных условиях – без личной привязанности, обязательств и забот. Поначалу это кажется гениальным замыслом, пока не выяснится, что к сексу могут прилагаться и другие приятные вещи.Сюжет фильма основан на одноименном рассказе Элизабет Меривезер и Майкла Самонека.Виоле удалось вплотную подобраться к парню своей мечты, красавчику и звезде футбольной команды Дюку. Они живут в одной комнате, и, казалось бы, ей ничего не стоит завоевать его сердце. Если бы не одно необычное обстоятельство. Чтобы учиться в футбольном колледже, Виоле пришлось выдать себя за своего брата-близнеца. План сработал, но о романтических отношениях с Дюком теперь и речи быть не может.Сюжет фильма является современной версией пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь».Актеру Райану Рейнольдсу, сыгравшему главную роль, приходилось проводить в кресле гримера по четыре часа ежедневно. Дело в том, что в первой половине фильма он играет добродушного толстяка Криса, который много лет довольствуется местом в «френдзоне» своей тайной возлюбленной Джейми. Девушка потеряет след друга, когда тот уедет в Нью-Йорк после неудачного признания в любви. Годы спустя судьба занесет уже атлетически сложенного и успешного Криса в родной город.Джейми основательно устала от сложностей, которые влекут за собой серьезные отношения. Вот если бы найти отношения без недомолвок, бесконечного желания угодить и страха обидеть. И она находит такого человека в лице популярного журналиста Дилана. Герои легко нашли общий язык, установили правила и границы. Но оказалось, что не все в жизни поддается контролю.Что бы ни происходило, Алекс и Рози с детства всегда друг друга поддерживали. Они планировали никогда не расставаться и сразу после школы вместе уехать в Бостон. Однако жизнь повернулась иначе – Рози обнаружила, что ждет ребенка. И Алекс покинет город один.Сценарий ленты основан на романе знаменитой ирландской писательницы Сесилии Ахерн «Там, где кончается радуга».Эмма и Декстер встретились на университетском выпускном. И хотя между ними явно проскочила искра, они решили остаться добрыми друзьями. Ежегодно на протяжении 23 лет они встречаются в один и тот же день – 15 июля. За это время в жизни Декстера и Эммы многое меняется – они строят карьеру, заводят семьи. Одно остается неизменным – их невысказанное притяжение друг к другу.Учеба в мединституте открывала перед Уоллесом блестящие перспективы. Но его девушка изменила ему с преподавателем анатомии. Парень бросил учебу и решил искать удачу в другом месте. Теперь он живет в одной квартире с сестрой, работает в самом скучном месте на свете и считает, что больше никого не сможет полюбить. Однако найдется девушка, которая его разбудит.Кэсси по секрету поведала лучшему другу Уолли, что собирается зачать ребенка посредством искусственного оплодотворения. Уолли, в принципе, одобряет решение подруги, но то, что донором будущего малыша она выбрала более успешного и мужественного Роланда, ранит его в самое сердце. Напившись, герой набирается смелости и подменяет биологический материал на свой. Забеременев, Кэсси покинет город, чтобы вернуться спустя шесть лет уже с ребенком, до смешного похожим на Уолли.Исполнительница главной роли Дженнифер Энистон выступила также в качестве одного из продюсеров фильма.Том всегда был для Ханны чем-то вроде верной подруги в брюках. Она беззастенчиво делилась с ним подробностями личной жизни, не замечая, что тот в нее влюблен. Сам Том долго выбирал идеальный момент, чтобы рассказать Ханне о своих чувствах. И дождался – подруга пригласила Тома стать «другом невесты» на ее грядущей свадьбе.Актеры Патрик Демпси и Кевин Маккид, сыгравшие соперников в фильме, до этого «засветились» в популярном медицинском сериале «Анатомия Грей».