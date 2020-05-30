Из неразлучных друзей довольно часто получаются самые крепкие романтические союзы. Во всяком случае, это подтверждают герои фильмов из списка, подготовленного tripmydream.com. Они долго скрывали свои чувства, но в итоге решились и получили больше, чем ожидали.
«Влюбись в меня, если осмелишься», Франция, романтическая комедия, 2003 г.
Для Жюльена и Софи жизнь превратилась в легкомысленную ребяческую игру. Еще детьми они начали обменивать одной особенной вещицей, тем самым передавая эстафету в череде авантюрных и порой опасных заданий. Повзрослев, они не оставили традицию. Двое упрямцев готовы на отчаянные глупости, только бы не признаваться, что они любят друг друга.
Кстати, исполнители главных ролей Марион Котийяр и Гийом Кане сошлись в 2007 году и до сих пор живут в счастливом браке, воспитывая двух детей.
«Больше, чем секс», США, романтическая комедия, 2011 г.
Первый сексуальный опыт Эммы и Адама оказался неудачным. Спустя много лет они встретятся состоявшимися людьми. Вторая попытка удастся, и герои решат встречаться на взаимовыгодных условиях – без личной привязанности, обязательств и забот. Поначалу это кажется гениальным замыслом, пока не выяснится, что к сексу могут прилагаться и другие приятные вещи.
Сюжет фильма основан на одноименном рассказе Элизабет Меривезер и Майкла Самонека.
«Она – мужчина», США, молодежная комедия, 2006 г.
Виоле удалось вплотную подобраться к парню своей мечты, красавчику и звезде футбольной команды Дюку. Они живут в одной комнате, и, казалось бы, ей ничего не стоит завоевать его сердце. Если бы не одно необычное обстоятельство. Чтобы учиться в футбольном колледже, Виоле пришлось выдать себя за своего брата-близнеца. План сработал, но о романтических отношениях с Дюком теперь и речи быть не может.
Сюжет фильма является современной версией пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь».
«Просто друзья», США, романтическая комедия, 2005 г.
Актеру Райану Рейнольдсу, сыгравшему главную роль, приходилось проводить в кресле гримера по четыре часа ежедневно. Дело в том, что в первой половине фильма он играет добродушного толстяка Криса, который много лет довольствуется местом в «френдзоне» своей тайной возлюбленной Джейми. Девушка потеряет след друга, когда тот уедет в Нью-Йорк после неудачного признания в любви. Годы спустя судьба занесет уже атлетически сложенного и успешного Криса в родной город.
«Секс по дружбе», США, романтическая комедия, 2011 г.
Джейми основательно устала от сложностей, которые влекут за собой серьезные отношения. Вот если бы найти отношения без недомолвок, бесконечного желания угодить и страха обидеть. И она находит такого человека в лице популярного журналиста Дилана. Герои легко нашли общий язык, установили правила и границы. Но оказалось, что не все в жизни поддается контролю.
«С любовью, Рози», Германия, Великобритания, романтическая комедия, 2014 г.
Что бы ни происходило, Алекс и Рози с детства всегда друг друга поддерживали. Они планировали никогда не расставаться и сразу после школы вместе уехать в Бостон. Однако жизнь повернулась иначе – Рози обнаружила, что ждет ребенка. И Алекс покинет город один.
Сценарий ленты основан на романе знаменитой ирландской писательницы Сесилии Ахерн «Там, где кончается радуга».
«Один день», США, Великобритания, мелодрама, 2011 г.
Эмма и Декстер встретились на университетском выпускном. И хотя между ними явно проскочила искра, они решили остаться добрыми друзьями. Ежегодно на протяжении 23 лет они встречаются в один и тот же день – 15 июля. За это время в жизни Декстера и Эммы многое меняется – они строят карьеру, заводят семьи. Одно остается неизменным – их невысказанное притяжение друг к другу.
«Дружба, и никакого секса?», Канада, романтическая комедия, 2013 г.
Учеба в мединституте открывала перед Уоллесом блестящие перспективы. Но его девушка изменила ему с преподавателем анатомии. Парень бросил учебу и решил искать удачу в другом месте. Теперь он живет в одной квартире с сестрой, работает в самом скучном месте на свете и считает, что больше никого не сможет полюбить. Однако найдется девушка, которая его разбудит.
«Больше, чем друг», США, комедия, мелодрама, 2010 г.
Кэсси по секрету поведала лучшему другу Уолли, что собирается зачать ребенка посредством искусственного оплодотворения. Уолли, в принципе, одобряет решение подруги, но то, что донором будущего малыша она выбрала более успешного и мужественного Роланда, ранит его в самое сердце. Напившись, герой набирается смелости и подменяет биологический материал на свой. Забеременев, Кэсси покинет город, чтобы вернуться спустя шесть лет уже с ребенком, до смешного похожим на Уолли.
Исполнительница главной роли Дженнифер Энистон выступила также в качестве одного из продюсеров фильма.
«Друг невесты», США, Великобритания, романтическая комедия, 2008 г.
Том всегда был для Ханны чем-то вроде верной подруги в брюках. Она беззастенчиво делилась с ним подробностями личной жизни, не замечая, что тот в нее влюблен. Сам Том долго выбирал идеальный момент, чтобы рассказать Ханне о своих чувствах. И дождался – подруга пригласила Тома стать «другом невесты» на ее грядущей свадьбе.
Актеры Патрик Демпси и Кевин Маккид, сыгравшие соперников в фильме, до этого «засветились» в популярном медицинском сериале «Анатомия Грей».