Чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 31-летний директор коммунального предприятия своими противоправными действиями нанес материальный ущерб государству в лице Харьковского городского совета на сумму свыше 2 миллионов 600 000 гривен.

В ходе досудебного расследования установлен 251 эпизод преступной деятельности чиновника.

В ведомстве рассказали, что чиновник, по предварительному сговору с должностными лицами строительной компании, использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды в виде безосновательных начислений на выплату заработной платы.

На данный момент мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.